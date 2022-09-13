В Украине ускоряется инфляция

Главное: В Украине ускорилась инфляция. В НБУ объяснили, что происходит.

Детали: Инфляция в Украине ускоряется. В НБУ дали объяснение тому, что происходит.

Так, информируется, что в минувшем августе потребительская инфляция в годовом измерении в нашей стране ускорилась до 23,8%, тогда как в июле это было 22,2%.

Финансовый регулятор говорит, что причиной происходящего является продолжающаяся война и вынужденная девальвация гривны к доллару на 25%.

Эксперты говорят: «Дальнейшее ускорение инфляции было обусловлено последствиями полномасштабной войны России против Украины. Это нарушение цепей снабжения, разрушение производств, сокращение предложения товаров и услуг, увеличение производственных затрат бизнеса».

Отмечается, что темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 16,7%.

Сообщается: «Подобная динамика обусловлена июльской корректировкой официального курса гривны, а также ограниченным поставками новых партий товаров, значительными логистическими издержками бизнеса, исчерпанием запасов и ухудшением девальвационных ожиданий. Быстрее росли, в частности, цены на товары для дома (посуда, мебель, бытовую технику и химию), электронику, автомобили, лекарства, товары для личного ухода и для ремонта жилья. Темпы падения цен на одежду и обувь замедлились».

Информируется, что ускорился рост цен на обработанные продовольственные товары до 23,9%. Так, наиболее высокими темпами дорожали рыбные, молочные, кондитерские изделия, масло, масличные продукты, безалкогольные напитки и сухофрукты.

Подчеркивается, что это, в том числе, обусловливалось более высокими затратами бизнеса и влиянием корректировки официального курса гривны на стоимость указанных товаров из-за подорожания импорта.

Как стало известно, увеличились темпы роста стоимости услуг до 15,6%. Под влиянием более высокого спроса и производственных затрат быстрее дорожали медицинские услуги, услуги салонов красоты, химической чистки и заведений общественного питания. Далее росла стоимость телекоммуникационных услуг.

Финансисты говорят: «Возвращение граждан к своим местам проживания ускоряло подорожание аренды жилья. Этот фактор, усиленный дефицитом некоторых расходных материалов и рабочей силы, обусловливал рост стоимости услуг по ремонту жилья. Зато подорожание услуг гостиниц существенно замедлилось из-за снижения спроса в относительно спокойных регионах и отсутствия туристического сезона».

Специалисты отмечают, что более высокими темпами росли цены на сырые продукты питания – на 40,8% по сравнению с августом прошлого года.

Подчеркивается, что быстрее дорожали овощи (лук, свекла, морковь и помидоры) из-за уменьшения предложения и увеличения производственных затрат бизнеса. Цены на капусту оставались высокими под влиянием аналогичных факторов. Ускорился рост цен на фрукты, преимущественно импортные, вследствие усложненной логистики и корректировки официального курса гривны в июле. Более высокими темпами дорожало мясо, в частности свинина (из-за сокращения поголовья свиней) и курятина. Ускорился рост стоимости круп на фоне исчерпания запасов и сокращения поставок. Под влиянием ожиданий по сокращению производства и подорожанию энергоносителей быстрее росли цены на сахар.

В то же время темпы роста административно-регулируемых цен остались на уровне предыдущего месяца – 14,7%. В дальнейшем росли цены на алкогольные напитки прежде всего вследствие увеличения производственных затрат на энергию, сырье и тару. Ускорилось подорожание табачных изделий, которое сдерживалось постепенным восстановлением производственных мощностей. Зато тарифы на услуги ЖКХ почти не изменились в годовом измерении. На фоне стабилизации цен на топливо замедлился рост стоимости транспортных услуг.

Резюмируется, что темпы роста цен на топливо в дальнейшем снижались до 68,1%, что объясняется уменьшением цен на нефть в мире и насыщением рынка благодаря налаживанию логистики и восстановлению конкуренции между АЗС.

В тему: Украина существенно нарастила импорт топлива.