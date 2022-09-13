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Новости > Артем Компан: Рента, которую добывающие компании должны платить, несравнима с возможностью возврата инвестиций

Артем Компан: Рента, которую добывающие компании должны платить, несравнима с возможностью возврата инвестиций

Автор: «Фраза»
13.09.22 09:18
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Артем Компан: Рента, которую добывающие компании должны платить, несравнима с возможностью возврата инвестиций

Учитывая снижение объемов потребления природного газа и имеющийся потенциал в сфере добычи, у Украины есть все шансы после войны стать его нетто-экспортером, уверен Артем Компан, председатель правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов.

«Сегодня с тем снижением уровня потребления, которое мы имеем, у Украины есть все шансы стать нетто-экспортером газа. У нас сейчас есть возможность встроить Украину в европейскую систему энергетики», — заявил Артем Компан в программе Энергетическая карта.

По его мнению, одной из основных проблем, мешающих движению в этом направлении, является большое количество спящих лицензий на руках у собственников, не желающих или не имеющих возможности добывать газ.

«Поскольку новые лицензии сейчас не выдаются, необходимо решить вопрос с теми лицензиями, которые уже есть на руках у собственников. Первое, что нужно сделать — это провести аудит и решить вопрос с лицензиями», — отметил Артем Компан.

Второй вопрос, который он считает необходимым решить, это непомерные рентные платежи, которые делают добычу газа убыточной.

«На сегодняшний день рента, которую добывающие компании должны платить, несравнима с возможностью возврата инвестиций. Добыча сейчас стала убыточной. Мы видим снижение производства, связанное не с боевыми действиями, а с тем, что добывающим компаниям не выгодно добывать», — отметил председатель Ассоциации.

Артем Компан добавил, что украинские добывающие компании сейчас почти не продают добываемый ресурс, а закачивают газ в ПХГ, чтобы отсрочить уплату ренты.

«Чтобы предотвратить ситуацию, при которой частная добыча в Украине начнет заметно сокращаться, необходимо изменить формулу для определения ренты. Для этого, в первую очередь, необходимо определить внутреннюю украинскую цену и именно ее установить как базу для расчета», — уверен эксперт.

Напомним, в марте 2022 года был принят Закон № 2139-IX, вводящий механизм дифференцированной рентной платы для добычи природного газа в зависимости от цены его реализации. Ее расчет определяется как среднее арифметическое значение таможенной стоимости импорта газа и котировок на хабе ТТF. Новый подход к исчислению ренты действует с 1 марта 2022 года по 1 марта 2032 года.

Также Постановлением правительства от 10 июня 2022 г. № 666 был запрещен экспорт нескольких видов топлива, в том числе и природного газа, из-за установления нулевых квот на экспорт.

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