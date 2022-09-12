Предстоятель УПЦ рассказал, как нужно жить, чтобы на земле ощущать присутствие Царства Божьего

Главное: Нужно жить так, чтобы действия не расходились с голосом совести и Святым Писанием.

Предстоятель УПЦ отметил, что Божественные законы, по которым необходимо жить каждому человеку, кроме Евангелия, записаны в каждом человеческом сердце, а совесть — это голос Божий.

«Нужно читать Священное Писание, слушать свою совесть и жить так, чтобы наши действия не расходились с голосом нашей совести и Святым Писанием», — сказал Блаженнейший.

Предстоятель УПЦ рассказал о мученическом подвиге святого Иоанна Предтечи, а также о жизни святителя Иерофея (Лобачевского), чин прославления которого состоялся за Божественной литургией.

Архипастырь добавил, что каждый человек может посмотреть на жизнь святителя Иерофея и задать себе вопрос: «А иду ли я той дорогой, которой шел святитель Иерофей?».

Митрополит Онуфрий подчеркнул, что святость нельзя получить быстро, ведь для этого нужно нести многолетний подвиг, выполняя Божественные законы любви.

«Человек, который идет дорогой исполнения священных Божьих заповедей, еще на земле начинает ощущать присутствие Царства Божьего, потому что Царство Божие внутри человека. Полнота же Божьего Царства наступает тогда, когда человек открывает свою душу, очищает себя от греха, дает место в душе своей Богу и когда Бог царствует в человеке», — пояснил Предстоятель УПЦ