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Новости > На Ровенщине Предстоятель УПЦ возглавил прославление в лике святых святителя Иерофея

На Ровенщине Предстоятель УПЦ возглавил прославление в лике святых святителя Иерофея

Александра Кудрявцева
11.09.22 17:15
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На Ровенщине Предстоятель УПЦ возглавил прославление в лике святых святителя Иерофея
Главное: На Ровенщине в Троицком Дерманском монастыре УПЦ состоялось прославление в лике святых святителя Иерофея (Лобачевского).
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, тожественную литургию и канонизацию святителя совершил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
 
По традиции было оглашено решение Священного Синода УПЦ по установлению почитания святого и зачитано его житие.
 
Затем новопрославленному святому спели тропарь, кондак и величание.
 
За богослужением архиереи, духовенство и верующие молились о мире на украинской земле; о избавлении от врага; чтобы Господь взглянул на наш народ и сохранил отчаявшихся и потерявших дома.
 
***Святитель Иерофей (Лобачевский) в середине XIX века был викарным архиереем Острожской епархии, известным подвижником, молитвенником, и одним из самых образованных людей своей эпохи.
 
Мощи святителя обрели в главном храме Дерманского монастыря под бетонным настилом, они нетленны, как и архиерейские наряды, в которых святителя похоронили.
 
Священный Синод УПЦ 17 августа принял решение о причислении к лику местночтимых святых Ровенской епархии епископа Острожского Иерофея (Лобачевского), который родился 24 марта 1783 года в Ковеле (Волынская губерния), а умер 17 апреля 1871 года и был похоронен в Дерманском женском монастыре.
 
В тему: В Киево-Печерской лавре Предстоятель УПЦ возглавил торжества в честь преподобных отцов в Дальних пещерах.

Тэги: Ровенская область, УПЦ, Митрополит Митрополит Онуфрий

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