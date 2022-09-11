На Ровенщине Предстоятель УПЦ возглавил прославление в лике святых святителя Иерофея

Главное: На Ровенщине в Троицком Дерманском монастыре На Ровенщине в Троицком Дерманском монастыре УПЦ состоялось прославление в лике святых святителя Иерофея (Лобачевского).

По традиции было оглашено решение Священного Синода УПЦ по установлению почитания святого и зачитано его житие.

Затем новопрославленному святому спели тропарь, кондак и величание.

За богослужением архиереи, духовенство и верующие молились о мире на украинской земле; о избавлении от врага; чтобы Господь взглянул на наш народ и сохранил отчаявшихся и потерявших дома.

***Святитель Иерофей (Лобачевский) в середине XIX века был викарным архиереем Острожской епархии, известным подвижником, молитвенником, и одним из самых образованных людей своей эпохи.

Мощи святителя обрели в главном храме Дерманского монастыря под бетонным настилом, они нетленны, как и архиерейские наряды, в которых святителя похоронили.

Священный Синод УПЦ 17 августа принял решение о причислении к лику местночтимых святых Ровенской епархии епископа Острожского Иерофея (Лобачевского), который родился 24 марта 1783 года в Ковеле (Волынская губерния), а умер 17 апреля 1871 года и был похоронен в Дерманском женском монастыре.