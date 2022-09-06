Киевлянам советуют лишний раз не выходить на улицу. Названа причина

Главное: В Вышгородском и Бучанском районах продолжается ликвидация торфяных пожаров. Жителям столицы из-за ухудшения воздуха советуют ограничить пребывание на улице.

Детали: Украинскую столицу во вторник, 6 сентября, опять накрыл едкий дым из-за горящих торфяников. Киевлянам советуют держать окна закрытыми.

Согласно данным Индекса качества воздуха, в Подольском, Святошинском и Оболонском районах воздух оценивается как «вредный», а на Подоле — как «удовлетворительный». В остальных районах столицы качество воздуха «хорошее».

В ГСЧС сообщают, что сейчас продолжается ликвидация торфяных пожаров вблизи села Сосновка и села Катюжанка Вышгородского района и вблизи села Забучье Бучанского района.

Тем временем, в КГГА жителям столицы посоветовали:

— держать окна закрытыми;

— ограничить пребывание на открытом воздухе;

— пить много воды;

— если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

В тему: Накануне сообщалось, что в Киеве нормализовалось качество воздуха.