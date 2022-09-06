Священник УПЦ объяснил, какую молитву читать, когда просыпаешься

Главное: В утренних молитвах православные просят благословения и помощи Господа в новом дне.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь», рассказал благочинный второго Дарницкого благочиния Украинской Православной Церкви, настоятель храма праведного Иоанна Кронштадтского протоиерей Нестор Коломиец.

«Есть утренние молитвы. Также будет естественно, проснувшись, сказать: „Слава Тебе, Боже“. За то, что прожили ночь, проснулись живыми. Первое, что необходимо — возблагодарить Господа. Также можно сказать: „Господи, благослови“, „Господи, помоги“. День только начинается — мы просим Божьей помощи и благословения», — объяснил отец Нестор.

Он напомнил, что православные совершают утреннее молитвенное правило. Православный христианин может уточнить у священника, духовного отца, какой объем молитв ему необходимо читать.

«Объем молитв может быть разным для каждого человека. Каждый православный определяет со своим духовным отцом, какие молитвы надо читать», — подытожил протоиерей Нестор Коломиец.

В тему: Из Святогорской лавры УПЦ эвакуировали семь человек.