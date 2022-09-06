Из Святогорской лавры УПЦ эвакуировали семь человек

Главное: ВСУ удалось эвакуировать семь человек, которые спасались от войны за стенами Святогорской лавры Украинской Православной Церкви.

«В воскресенье из монастыря, где от российских обстрелов прячутся мирные люди, были вывезены пожилые супруги, а уже сегодня утром проведена удачная эвакуация семьи из пяти человек, среди которых двое — малолетние дети», — говорится в сообщении.

По информации чиновников, эвакуация мирного населения из Святогорской лавры осуществлялась военными подразделениями Вооруженных Сил Украины.

Как сообщалось ранее, в Святогорской Лавре, кроме братии, остаются беженцы , в том числе и дети. Насельники и беженцы выживают лишь благодаря гуманитарной помощи, которую время от времени привозят в Лавру волонтёры.