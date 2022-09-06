Главное: За неделю в Украине зафиксировано более 16 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Из них детей — 2024, медработников — 377.

Детали: В Украине начала расти заболеваемость коронавирусом. В связи с этим Министерство здравоохранения Украины будет публиковать статистику по заболеваемости каждую неделю. Об этом сообщает Минздрав Украины в Telegram.

Так, в период с 29 августа по 4 сентября в Украине зафиксировано 16 155 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей — 2024, медработников — 377).

Кроме того, за минувшую неделю вакцинировались 50 055 человек. Из всех проведенных прививок 30,8% составляют первые дозы, 8,2% — вторые дозы, 57,6% — первые бустерные дозы, 3,4% — вторые бустерные дозы.

Также за прошедшую неделю:

— госпитализировано — 3 868 человек;

— летальных исходов — 44;

— вылечилось — 7 964 человека.

Всего за все время пандемии в Украине:

— заболело — 5 072 533 человека;

— поправилось — 4 935 472 человека;

— летальных исходов — 108 885;

— проведено тестирование (методом ПЦР и экспресс) — 31663994.

С начала вакцинальной кампании привито 16038746 человек, из них две дозы получили 15295160 человек, первую бустерную дозу — 2 009 824 человека, вторую бустерную дозу — 16 795 человек.

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