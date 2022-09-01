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Новости > Диетологи раскрыли пикантный секрет герцогини Миддлтон

Диетологи раскрыли пикантный секрет герцогини Миддлтон

Агата Кловская
01.09.22 15:38
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Диетологи раскрыли пикантный секрет герцогини Миддлтон

Главное: Стало известно, как питается Кейт Миддлтон. Раскрыт ее секрет.

Детали: Британские диетологи, которых цитирует издание Express, раскрыли секрет идеальной фигуры супруги принца Уильяма 40-летней герцогини Кейт Миддлтон. Стало известно о том, как она питается.

Сообщается, что она сочетает питательную и здоровую пищу с последовательным режимом тренировок, который состоит из планки и бега.

Как стало известно, женщина по утрам пьет смузи из капусты, спирулины, матчи, шпината, салата-ромэна и черники.

Информируется, что на обед она предпочитает салат из арбуза, который дополняет авокадо, лук, огурец и сыр фета. А в качестве десерта Кейт Миддлтон предпочитает рисовый пудинг.

В тему: Принц Уильям и Кейт Миддлтон завели YouTube-канал.

Тэги: здоровье, мир, Кейт Миддлтон, диетолог

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