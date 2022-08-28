Митрополит Онуфрий рассказал о подвиге смирения преподобного Феодосия Печерского

Главное: Преподобный Феодосий был полон глубокого смирения, чем привлекал к себе благодать Божию и любовь всех людей.

Архипастырь напомнил, что даже когда преподобный Феодосий стал игуменом монастыря, то не гнушался ни одной работы и был для братии примером «не столько словом, сколько своей жизнью».

«Люди приходили в монастырь, желая получить от него поучение. Видят монах подметает двор, спрашивают: „Где игумен?“. И было так, что он говорил: „Это я“, но они не верили и продолжали искать дальше. Его уважали все люди: и простые, и знатные, и князья — за боголюбивую жизнь, за подвижничество, за боголюбивый нрав», — отметил Предстоятель.

Блаженнейший рассказал еще одну историю, свидетельствующую о глубоком смирении преподобного Феодосия: «Преподобный был у князя Изяслава, было поздно, нужно было возвращаться в монастырь. Князь дал святому коляску, коня, извозчика. Когда они отъехали от дворца, то извозчик, не зная кого он везет, сказал: „Давай ты сядешь на мое место, а я на твое“. Когда они начали подъезжать к обители, люди, видя прп. Феодосия, останавливались и низко кланялись ему. Заметив смущение извозчика, преподобный предложил поменяться. В монастыре вся братия встречала игумена. Извозчик был очень смущен, но прп. Феодосий его успокоил. Этого человека накормили и даже дали ему подарки. Эту историю позже рассказал сам извозчик».

«Смирение — это золотая риза, которую человек одевает на себя. Из благодатного золота сшито смирение. Если человек имеет смирение, то у него есть все, если у него его нет, то нет ничего. Он может поститься и молиться, но все это бесплодно», — продолжил он.

Митрополит Онуфрий подчеркнул, что преподобный Феодосий, имея смирение, «настолько был полон благодати Христовой, что где бы он ни был, повсюду было хорошо рядом с ним».

«Да поможет Господь нам укрепляться в смирении, воспитывать себя в нем. Смирение не так просто дается человеку, вот взял и стал смиренным — надо смирять свою гордыню через молитву, через самоукорение, через терпение каких-то обид от других. Если это делаем и заставляем себя смиряться, то постепенно наша душа смиряется перед Богом и наполняется благодатью — благодатью, которую все ищут, но находят только те, кто стяжает смирение. Пусть Господь помогает трудиться на ниве терпения и смирения, чтобы нас хранила благодать Божия на путях земной жизни и чтобы мы этой благодатью были принесены в те селения на Небе, где живут ангелы, все святые угодники Божии, где сегодня преподобный Феодосий молится о нас перед Богом», — пожелал Предстоятель УПЦ