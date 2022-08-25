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Новости > Жизнь во Христе – путь к праведности: Управляющий делами УПЦ о служении Богу и людям

Жизнь во Христе – путь к праведности: Управляющий делами УПЦ о служении Богу и людям

Александра Кудрявцева
25.08.22 11:01
73
Жизнь во Христе – путь к праведности: Управляющий делами УПЦ о служении Богу и людям

Главное: 25 августа управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) празднует 55-летний юбилей.

Детали: Владыка Антоний — добрый пастырь, опытный руководитель и талантливый проповедник.

Центр информации УПЦ собрал цитаты из проповедей митрополита Антония о служении Богу и людям, силе истинной веры, любви и милосердии, в которых раскрываются духовные истины.

«Цель человеческого бытия — изо дня в день, из года в год преображаться, стремиться к Божественному Образу. Это бесконечный и бесценный труд. Преображаясь, мы открываем новые грани бытия, новые ступени в отношениях с Богом, новые глубины своей личности».

«Вера — это та сила, которая в каждом из нас, в каждом человеке. Только вера как концентрация всех человеческих сил к Богу дает результат — спасение».

«Настоящая защита Церкви начинается не с громких деклараций и заявлений, а с внимания к собственной душе и ежедневной борьбе с грехом в себе. Только так мы сможем сохранить верность Церкви».

«Человек может выполнять все свои обязанности перед обществом, семьей, законом, но оставаться внутри свободным. Не потворствовать себе и другим, не врать, не бояться, не сдаваться, а быть, оставаться верным Господу и Его Слову не из страха, а из любви.

«Кто из нас видел счастливого убийцу, блудника или вора? Грех — как яд, наркотик, обладает свойством доставлять малое наслаждение, но разрушает человека. Настоящая свобода — жизнь без греха».

«Вера — не просто слова, истинная вера проявляется через добрые мысли, добрые слова и добрые дела».

«Отзывчивость, сострадание и добро по отношению к другим людям соединяют нас с ними, ведь, помогая ближнему, обнаруживаем, что человек, в судьбе которого приняли участие, перестает быть для нас чужим, он входит в нашу жизнь. Господь обязательно воздаст за милосердие».

«Задача Церкви — привести людей к Богу. Если люди ошибаются и не различают границы между добром и злом, то мы, как пастыри, должны сделать все возможное, чтобы помочь им победить это греховное состояние».

«Мы должны познать Бога, возлюбить Его и соединиться с Ним. Вся наша жизнь — это нескончаемый гимн любви Богу».

«Жизнь во Христе — это путь к праведности, борьба с грехом. На этом пути человек может оступаться, падать, совершать грехи, но он всегда должен быть открыт к покаянию, к осознанию своего несовершенства и к стремлению изменить свою жизнь к лучшему».

«Господь иногда медлит давать просимое, чувствуя силу наших убеждений и крепость веры. Все подастся в нужное время. Наше дело — следовать заповедям Христа».

«Главное оружие христианина — молитва. И чем отчаяннее ситуация, тем сильнее она должна быть. Церковь остается со своим народом и молится о мире. Молитва о людях, молитва о мире — это то, что сейчас самое важное».

«Любовь дается мужественному сердцу, что бросило вызов всему временному. Милосердный Господь, видя даже наши малые шаги и робкие намерения, укрепляет на спасительном пути, утешая Своей любовью».

«Цель человеческой жизни — это вечное спасение, заключающееся в единении с Богом, в единстве с Творцом, в котором человек получает и вечное блаженство, и вечность».

«Молитва часто сильнее всех слов. И даже там, где, казалось бы, разорваны все родственные и дружеские связи, остается молитвенная связь — связь с Богом. Господь же в Своем неисчерпаемом милосердии способен и объединить всех, кто был разделен человеческими ошибками, грехами и страстями».

«Основой церковной жизни верующего человека является богослужение. Богослужение — это наше общее выражение любви к Богу».

«Сегодня война идет не только между армиями, она идет в сердцах каждого из нас. Важно не посеять в своем сердце семена злобы и ненависти. Следует охранять свое сердце в чистоте и мире. Мир не придет на нашу землю, если его не будет в наших сердцах».

«Опираясь на Господа, полностью доверяя Ему, мы в каждый момент жизни получаем нужную нам помощь и поддержку через знакомых и незнакомых людей, через близких и дальних, через невероятное стечение обстоятельств, через невероятные и непредсказуемые события и ситуации».

«Служение Господу — в осознанном прохождении всех выпавших на нашу судьбу испытаний в принятии личной Голгофы, в сохранении верности Христу до конца».

«Жизнь — мгновение, которое готовит нас к прекрасной и бесконечной жизни во Христе. Не нужно эту жизнь усложнять и ставить другие цели. Надо просто жить с Богом!».

В тему: Управделами УПЦ рассказал, почему важно угодить Богу, а не людям.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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