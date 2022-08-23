Управделами УПЦ рассказал, почему важно угодить Богу, а не людям

Главное: Если хотим сохранить чистой свою совесть, если дорожим доверием людей, то нужно быть искренним.

«В странное время живем. Кажется, что репутация человека не имеет ни малейшего значения. Во всяком случае, такое впечатление может сложиться, если посмотрим на поведение различных общественных (и даже некоторых церковных) деятелей», — сказал митрополит Антоний.

Владыка констатировал, что люди в угоду пресловутому общественному мнению говорят слова и совершают поступки, которые противоречат тому, что они говорили и делали до недавнего времени, чтобы спустя какое-то время снова «сменить имидж» уже ради более новых веяний.

«С другой стороны, и сама „общественность“ имеет короткую память и часто забывает, что еще вчера проклинала того, кого сейчас превозносит, и наоборот. Так нужно ли вообще блюсти свою репутацию, если даже те, ради кого готовы ею пожертвовать, всё равно этого не оценят или оценят только на ближайшие несколько минут?», — продолжил архиерей.

Управделами УПЦ предложил для начала правильно расставить акценты.

«Если мы христиане, то для нас важнее угодить Богу, а не какому-либо обществу. И если уж и говорить о земной репутации, то она может представлять ценность только для верующих людей. Ведь если будем постоянно менять свое мнение, пытаясь угнаться за очередной модной повесткой, то, может, и услышим аплодисменты со стороны ветреных и невзыскательных масс, но зато потеряем доверие церковного народа. А это доверие приобрести очень непросто, а вот потерять — довольно легко», — пояснил митрополит Антоний.

Митрополит Антоний обратил внимание, что если человек утверждает сперва одно, потом другое, затем третье, как узнать, что он искренен?

«Либо он грешил против совести раньше, а теперь говорит, что думает на самом деле, либо раньше выражал свои истинные мысли и только сейчас, уступая каким-то обстоятельствам, вынужден декларировать то, с чем внутренне не согласен. В любом случае сталкиваемся с чем-то не очень честным либо в прошлом, либо в настоящем. Можно, конечно, предположить, что человек искренне поменял взгляды, но некий осадок недоверия всё же останется, особенно если „смена“ происходит неоднократно», — считает он.

Архиерей отметил, что важно никогда не спешить с громкими заявлениями и декларациями, в частности под действием эмоций и сиюминутных впечатлений.

«Эмоции и впечатления могут быть обманчивы, но слова уже сказаны и запечатлены в вечности. Это относится ко всем: к священникам и мирянам, журналистам и блогерам, политикам и общественным деятелям», — добавил владыка.

Иерарх УПЦ считает, что если хотим сохранить чистой свою совесть, если дорожим доверием людей (что и есть репутация), нужно быть искренним. «Но искренним не по принципу „говорю всё, что чувствую в эту секунду“, а искренним с рассуждением. Особенно сейчас, когда любое слово может быть опаснее оружия», — заключил митрополит Антоний.