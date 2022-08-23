Прибыль украинских банков катастрофически рухнула на фоне войны

Главное: У украинских банков сокращается прибыль. Почти в 11 раз с начала года.

Детали: В январе-июле этого года на фоне войны прибыль украинских банков сократилась в 10,8 раз до 3,4 миллиардов гривен. Такие данные приводит НБУ.

Информируется, что доходы банков возросли на 26% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года до 189,082 миллиардов гривен.

Отмечается, что комиссионный доход возрос на 20,5% до 112,374 миллиардов гривен.

В то же время, говорит финансовый регулятор, результат от переоценки и от операций купли-продажи был положительным и составил 27,214 миллиарда гривен, так как за аналогичный период 2021-го года он был отрицательным и составил 409 миллиардов гривен.

В НБУ отмечают, что расходы банковской системы выросли в 1,68 раза до 185,675 миллиардов гривен, в том числе отчисления в резервы в 12,3 раза до 73,56 миллиардов гривен.

Кроме этого комиссионные расходы выросли на 1,87% до 18,8 миллиардов гривен.

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