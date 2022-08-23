Жителей Киева предупредили о загрязнении воздуха

Главное: В Киеве загрязнен воздух. Причина – перенос с пылевыми частицами из Каспийской низменности.
Детали: В КГГА говорят, что в Киеве загрязнен воздух. Еще накануне, в понедельник, город накрыл смог, который усилился во вторник, 23 августа.
Сообщается, что причиной стал перенос воздуха с пылевыми частицами из Каспийской низменности.
Смог также ощущается в Киевской области.
Информируется, что по состоянию на 9-15 на левом берегу украинской столицы содержание взвешенных частиц составляет 273 мкг/м3, а на правом 316 мкг/м3.
Добавим, что предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м3.
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