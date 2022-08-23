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Новости > Оспа обезьян поразила все США

Оспа обезьян поразила все США

Александр Панько
23.08.22 11:00
220
Оспа обезьян поразила все США

Главное: Оспа обезьян атакует США. Заболевшие есть во всех штатах.

Детали: Оспа обезьян добралась до всех пятидесяти американских штатов. Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что первый случай заразы был подтвержден в Вайоминге, который до этого оставался единственным штатом, который не затронула вспышка заболевания – заболел мужчина.

Всего в США заразились оспой обезьян 15 433 человека, больше всего их в штатах Нью-Йорк (2 910) и Калифорния (2 663).

В тему: В Минздраве сообщили, есть ли случаи обезьяньей оспы в Украине.

Тэги: США, здоровье, мир, оспа обезьян

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