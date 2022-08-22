Священник УПЦ объяснил, куда попадают души животных после смерти

Главное: Душа животных не является разумной и бессмертной, и умирает вместе с ними.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Библия говорит о „душе живой“ и предостерегает от употребления в пищу крови на том основании, что в крови животного душа его. Вместе с тем по образу Божию сотворено только одно существо — человек. Следовательно, душа животного не может обладать той же совокупностью свойств, что и душа человека. Во всяком случае, ни бессмертной, ни разумной она не является. Таким образом, душа у кошки, безусловно, есть, однако о том, что испытывают и куда попадают души кошек после смерти, беспокоиться не следует, поскольку со смертью тела умирает и душа животного», — отметил протоиерей Владимир.

Священник объяснил, что христианство не знает деления животных на чистых и нечистых, как у мусульман или иудеев.

«Церковь не запрещает, вопреки расхожему заблуждению, держать животных дома, будь то хоть собака, хоть миниатюрная свинья, хоть паук-птицеед. По всем нравственным нормам человек в ответе за домашнее животное, обязан о нём заботиться и не имеет права над ним издеваться или мучить его. Вот, пожалуй, и всё христианское отношение к животным», — подчеркнул протоиерей Владимир.

Он напомнил, что жестокость по отношению животным всегда безошибочно свидетельствует о греховности.

«Любовь к животным не должна перерастать в пристрастие, толкать на поступки, лишённые здравого смысла или затеи, несовместимые с верой», — подытожил священник.

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