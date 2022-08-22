Священник УПЦ рассказал, сколько раз в жизни можно собороваться

Главное: Таинство Соборования (Елеосвящения) совершается по необходимости и желанию человека.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом настоятель Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана протоиерей Сергий Ющик рассказал на YouTube-канале «Православная Церковь».

Священник напомнил слова из книги Послания апостола Иакова: "«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне» (Иак. 5:14).

Отец Сергий отметил, что совершение таинства Соборования не отличается какой-то регулярностью, оно связано именно с необходимостью для человека.

«Если человек болеет, если немощен, и прибегает к помощи истинного Врача — Христа Бога, тогда человек приступает к таинству Соборования», — объяснил настоятель Свято-Воскресенского храма.

Протоиерей Сергий Ющик отметил, что за последние несколько десятилетий укоренилась практика, когда каждый человек в период Великого поста имеет возможность приступить к общему принятию таинства Соборования.

«Приходит большое количество народа в храм и человек приступает к таинству Соборования. Один раз в год, в дни Великого поста или по необходимости, которой является болезнь, призываем пресвитеров церковных, чтобы они совершили над нами молитву», — добавил он.

В завершении священник подчеркнул, что залогом исцеления является искренняя молитва и вера человека.

«Господь говорит: „Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам“ (Лк 11:9)», — напомнил слова Евангелия отец Сергий.

В тему: Архиепископ УПЦ объяснил, почему у христианина не должно быть злобы и ненависти по отношению к врагу.