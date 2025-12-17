В Германии сделали заявление по поводу своих солдат в Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус поднял важный вопрос. Он высказался по поводу немецких солдат в Украине.

По его словам, пока остаются открытыми вопросы правовой основы миссии, роли Бундестага и того, под чьим командованием и в каких пределах будут действовать возможные контингенты.

Добавляется также, что предложение создать европейскую многонациональную миссию выглядит логичным, но конкретные детали еще не определены.

Так, среди прочего, остается открытым вопрос мандата Бундестага, структуры командования и формата участия войск.

В то же время, чиновник назвал такую инициативу сигналом того, что Европа готова брать на себя ответственность за безопасность на континенте.

