ТОП-ТЕМЫ:
Ученые выяснили о солнечном ветре кое-что странное

Ученые выяснили о солнечном ветре кое-что странное

Агата Кловская
16.12.25 21:33
249
Ученые выяснили о солнечном ветре кое-что странное

Международная группа ученых сделала сенсационное открытие. По их словам, сейчас наблюдается быстрый рост скорости солнечного ветра.

Указывается: «Довольно быстро и отчасти неожиданно растет скорость солнечного ветра».

Также информируется, что причина этому заключается в том, что крупная корональная дыра несколько дней назад вошла в зону воздействия на Землю.

Сообщается, что по прогнозу магнитных бурь, максимум возможных возмущений произойдет в ночь на четверг, но если рост скорости ветра продолжится, это может произойти и раньше.

Ранее ученые рассказали, где в нашей Солнечной системе может быть жизнь.

