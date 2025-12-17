Ученые выяснили о солнечном ветре кое-что странное

Международная группа ученых сделала сенсационное открытие. По их словам, сейчас наблюдается быстрый рост скорости солнечного ветра.

Указывается: «Довольно быстро и отчасти неожиданно растет скорость солнечного ветра».

Также информируется, что причина этому заключается в том, что крупная корональная дыра несколько дней назад вошла в зону воздействия на Землю.

Сообщается, что по прогнозу магнитных бурь, максимум возможных возмущений произойдет в ночь на четверг, но если рост скорости ветра продолжится, это может произойти и раньше.

