Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В мирном плане предусмотрен выход РФ из трех областей, — Зеленский

В мирном плане предусмотрен выход РФ из трех областей, — Зеленский

Александр Панько
12.12.25 09:43
136
В мирном плане предусмотрен выход РФ из трех областей, — Зеленский

Мирный план, который разрабатывает Украина вместе с партнерами, предусматривает выход армии РФ с тех территорий, которые она оккупировала в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. А по поводу Донбасса рассматривается «компромиссный вариант». Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает Украинская правда.

«Кроме несогласованных пока позиций по Донецкой области, в документе (мирном плане) предлагался выход русских из некоторых кусочков наших областей, где они сейчас находятся. Это то, что рассматривается. То есть они выходят из соответствующих кусочков Харьковской, Сумской области, Днепровщины, где они есть», — заявил он.

Что касается захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей, то по словам Зеленского, Россия отказывается покидать свои позиции в этих регионах.

«Херсон, Запорожье — их позиция, что нет, не отходят, и стоим, где стоим. Это сегодня так. Я просто констатирую факт», — сказал глава государства.

Также Зеленский рассказал, что «компромиссное видение» США по контролю над ныне подконтрольным Украине Донбассом заключается в том, что ВСУ выходят с территории Донецкой области, а российские войска туда не заходят.

«Американцы ищут какой-то формат. Они обсуждали вопрос по «свободной экономической зоне». Американцы называют это так, а «русские» — «демилитаризованной зоной», — отметил президент.

Он подчеркнул: позиция Украины заключается в том, чтобы войска оставались там, где они сейчас находятся на линии столкновения. По его словам, американская сторона видит расхождения в позициях Украины и РФ и предлагает «компромисс».

«Они видят, что украинские войска выходят с территории Донецкой области и компромисс якобы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донецкой области. Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже „свободной экономической зоной“ или „демилитаризованной зоной“ — они не знают. Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение Соединенных Штатов Америки», — рассказал президент.

Он подчеркнул, что Украина может не принять такое предложение, поскольку «когда вы говорите нам о компромиссе, вы должны давать справедливый компромисс».

«Нужно продолжать разговор и пытаться найти ответы на все вопросы так, чтобы все было более адекватно. Например, отошли эти на 5 км, эти — тоже на 5 км. Если одни отошли на 10 км, то и другие — на 10 км. Также, как это делается во всех войнах, должен быть какой-то мониторинг», — сказал Зеленский.

Также глава государства отметил, что на вопрос по территориям должен дать ответ народ Украины — в формате выборов или в формате референдума.

Напомним, Зеленский сделал резонансное заявление по поводу территорий Донецкой области.

Тэги: мирный план, территория, Владимир Зеленский

Комментарии

Статьи

11.12.25 12:23

Как Восточная Украина выбирала окружение Януковича

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны
03.12.25 14:14

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны

Автор: «Інформатор»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
12.12.25 10:52

СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в Житомире, который готовила школьница по заказу РФ

12.12.25 10:35

Мерц сообщил неприятную для Украины новость

12.12.25 10:31

Европа должна помочь Украине сделать непростой выбор, — МИД Турции

12.12.25 10:13

США выдвинули требование для переговоров с Европой по Украине

12.12.25 09:49

Только Зеленский против мирного соглашения, — Трамп

12.12.25 09:39

ВСУ за сутки уничтожили 1400 солдат РФ. Сводка за 12 декабря

12.12.25 09:19

Мобилизованным украинцам пообещали выгодную ипотеку

12.12.25 08:48

Украина получит еще один крупный транш от ЕС

12.12.25 07:43

В США рассказали об интенсивности переговоров по Украине

12.12.25 09:39

ВСУ за сутки уничтожили 1400 солдат РФ. Сводка за 12 декабря

11.12.25 13:24

Военный билет в «Резерв+» сделали основным

11.12.25 11:25

Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники

11.12.25 10:11

Коломойский заявил о якобы покушении на Миндича в Израиле

11.12.25 09:34

Украина передала США ответ на последний проект мирного плана, — СМИ

11.12.25 09:16

В «Укрэнерго» показали графики отключений на 11 декабря, но без количества очередей

10.12.25 15:46

В Украине значительно возросло количество гражданских жертв, — ООН

10.12.25 12:50

В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка, — СМИ

10.12.25 10:51

Стало известно, изменят ли в Киеве комендантский час и график транспорта во время новогодних праздников

10.12.25 09:40

В «Укрэнерго» рассказали, как сегодня будут выключать свет в Украине и Киеве

08.12.25 14:03

Зеленский сделал свежее заявление по мирным переговорам

08.12.25 12:23

Буданов рассказал о прослушке Кремля

09.12.25 11:42

Зеленский назвал четыре наиболее чувствительных вопроса мирного плана США

05.12.25 20:04

В Украине утверждены мотивационные контракты для военных

06.12.25 08:54

В МАГАТЭ сделали тревожное заявление по поводу ЧАЭС

05.12.25 19:56

Сырский назвал число россиян на линии фронта

05.12.25 19:38

Зеленский заслушал доклад Малюка

06.12.25 08:46

Умеров прокомментировал последнюю встречу с американцами

05.12.25 19:31

Правительство приняло важное решение по поводу электричества

06.12.25 08:37

Генштаб ВСУ поведал о нынешней ситуации на фронте

Фото и Видео
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
fraza.com
Новости блогосферы
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди