В мирном плане предусмотрен выход РФ из трех областей, — Зеленский

Мирный план, который разрабатывает Украина вместе с партнерами, предусматривает выход армии РФ с тех территорий, которые она оккупировала в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. А по поводу Донбасса рассматривается «компромиссный вариант». Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает Украинская правда.

«Кроме несогласованных пока позиций по Донецкой области, в документе (мирном плане) предлагался выход русских из некоторых кусочков наших областей, где они сейчас находятся. Это то, что рассматривается. То есть они выходят из соответствующих кусочков Харьковской, Сумской области, Днепровщины, где они есть», — заявил он.

Что касается захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей, то по словам Зеленского, Россия отказывается покидать свои позиции в этих регионах.

«Херсон, Запорожье — их позиция, что нет, не отходят, и стоим, где стоим. Это сегодня так. Я просто констатирую факт», — сказал глава государства.

Также Зеленский рассказал, что «компромиссное видение» США по контролю над ныне подконтрольным Украине Донбассом заключается в том, что ВСУ выходят с территории Донецкой области, а российские войска туда не заходят.

«Американцы ищут какой-то формат. Они обсуждали вопрос по «свободной экономической зоне». Американцы называют это так, а «русские» — «демилитаризованной зоной», — отметил президент.

Он подчеркнул: позиция Украины заключается в том, чтобы войска оставались там, где они сейчас находятся на линии столкновения. По его словам, американская сторона видит расхождения в позициях Украины и РФ и предлагает «компромисс».

«Они видят, что украинские войска выходят с территории Донецкой области и компромисс якобы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донецкой области. Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже „свободной экономической зоной“ или „демилитаризованной зоной“ — они не знают. Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение Соединенных Штатов Америки», — рассказал президент.

Он подчеркнул, что Украина может не принять такое предложение, поскольку «когда вы говорите нам о компромиссе, вы должны давать справедливый компромисс».

«Нужно продолжать разговор и пытаться найти ответы на все вопросы так, чтобы все было более адекватно. Например, отошли эти на 5 км, эти — тоже на 5 км. Если одни отошли на 10 км, то и другие — на 10 км. Также, как это делается во всех войнах, должен быть какой-то мониторинг», — сказал Зеленский.

Также глава государства отметил, что на вопрос по территориям должен дать ответ народ Украины — в формате выборов или в формате референдума.

