Премьер Нидерландов сделал важное заявление после встречи с Зеленским

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого он сделал важное заявление.

Политик сказал: «Остается вопрос, готов ли Владимир Путин наконец серьезно сделать шаги к миру. Пока ничего на это не указывает. Вот почему мы должны продолжать усиливать давление на Россию и поддерживать Украину всеми способами, особенно военной поддержкой. Например, мы ускорим выделение 700 миллионов евро в следующем году, и мы уже внесли еще 250 миллионов евро на закупку боеприпасов для F-16 и средств противовоздушной обороны у США».

Подчеркивается при этом, что Нидерланды делают все возможное, чтобы как можно скорее превратить финансовые обязательства в оборудование, которое можно будет доставить, то, что нужно Украине.

Добавляется: «Мы должны продолжать предоставлять Украине возможность продолжать эту борьбу, что чрезвычайно важно. Но также для обеспечения мира, восстановления и устойчивости».

