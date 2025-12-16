Стало известно, как будут выключать электричество в Украине 17 декабря

В среду, 17 декабря, в Украине снова будут отключать электричество. В «Укрэнерго» говорят, что графики отключения света для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленности будут действовать в большинстве областей нашей страны.
Информируется, что в течение суток графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будут применяться в большинстве регионов.
Добавляется, что параллельно будут действовать и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Указывается, что такие ограничения продолжают действовать в результате массированных российских обстрелов энергетики Украины.
При этом «Укрэнерго» вновь не опубликовало число очередей, одновременно задействованных в отключениях.
Резюмируется: «Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе».
