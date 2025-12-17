Стубб сделал неприятное заявление по поводу украинских территорий

Президент Финляндии Александр Стубб высказался по поводу перспектив мира в Украине. Сделал неоднозначное заявление по поводу наших территорий.

Он сказал: «В конечном итоге все сводится к тому, готова ли Украина уступить территории и получить взамен гарантии безопасности США».

Подчеркивается, что гарантии безопасности имеют четкую структуру.

Отмечается: «Украина в первую очередь возьмет ответственность за собственную безопасность, ее будет поддерживать Европа или «Коалиция желающих», а окончательную гарантию предоставляют США».

Ранее Стубб вновь намекнул на скорый мир в Украине.