Шмыгаль рассказал, сколько денег на оборону требуется Украине от партнеров в следующем году

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль рассказал о нуждах нашей страны на оборону в 2026-м году. Произошло это во время 32-го заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате «Рамштайн».

Чиновник сказал, что в случае выполнения всех обязательств общая сумма поддержки достигнет 45 миллиардов долларов в этом году, и это самый большой показатель с начала полномасштабной войны.

Сообщается, что общие оборонные потребности Украины в следующем году составляют 120 миллиардов долларов. Половину этой суммы государство готово обеспечить собственными ресурсами, но еще 60 миллиардов долларов должны поступить от международных партнеров.

По его словам, среди основных приоритетов – стабильное финансирование обороны, развитие противовоздушной обороны для защиты гражданского населения, поддержку украинского производства дронов и эффективных образцов вооружения, а также поставки боеприпасов, в частности дальнобойных.

Также министр отметил важность дальнейшего финансирования механизма PURL - одного из ключевых инструментов сотрудничества между Европой и США. Общая потребность Украины в рамках PURL в 2026-м году составляет 15 миллиардов долларов.

Резюмируется: «Украина остается преданной восстановлению мира. Однако для его достижения должны усиливать давление на агрессора, ограничивать его ресурсы и расширять оборонные возможности Украины».

