Вэнс рассказал странную историю о Трампе

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал весьма странную историю об американском лидере Дональде Трампе. Тот заказал ему и государственному секретарю Марко Рубио новую обувь.

Чиновник поведал: «Неделю назад я вошел в Овальный кабинет, мы с Марко говорили с президентом. Дональд Трамп остановил нас, посмотрел на нашу обувь и сказал, у вас, ребят, ужасные ботинки».

Добавляется: «Он пошел за каталогом обуви, у него было рождественское настроение. Он взял каталог и заказал свою любимую обувь. Четыре пары для меня, четыре для Марко».

Политик отметил, что американский лидер настаивал на том, что вице-президент и госсекретарь должны хорошо выглядеть.

Он резюмировал: «Потом мы продолжили говорить о международных проблемах. В частных беседах он такой же, как в личных».

