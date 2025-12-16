Зеленский рассказал о деньгах для ВСУ после войны

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление по поводу того, что ждет ВСУ после войны. Оно прозвучало на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

Указывается на то, что все военнослужащие, которые захотят, смогут продолжить службу по новым контрактам.

По его словам, многие украинцы сменили гражданские профессии, получили боевой опыт и стали военными, и после войны имеют полное право вернуться к мирной жизни.

Добавляется, что партнеры нашей страны могут помочь сохранить этот уникальный опыт.

Украинский лидер отметил: «Дополнительное финансирование, нормальные контракты для тех, кто хочет продолжать службу, и сохранение опыта, который был приобретен, в частности в этой новой технологической войне».

Резюмируется, что именно сильная украинская армия, поддержанная финансово в различных форматах, является фундаментом системы гарантий безопасности для Украины в послевоенный период.

