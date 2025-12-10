Цена серебра покорила очередной рекордный показатель

Серебро продолжает расти в цене. Как информирует Bloomberg, накануне его стоимость на спотовом рынке во время торгов поднялась еще на 3% и достигла 60,24 доллара за унцию, обновив исторический максимум.

При этом золото подорожало на 0,4% до 4235,9 доллара за унцию.

Эксперты говорят, что подорожанию драгоценных металлов способствуют ожидания, что Федеральная резервная система США снизит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов по итогам очередного заседания 10 декабря. Если прогноз экспертов оправдается, то ставка будет уменьшена по итогам третьего заседания подряд.

Говорится: «Ожидается очередное снижение ставки на 25 базисных пунктов, что в целом является оптимистичным для золота. Рынок остается сильным и может достичь рекордных цен после заявления ФРС».

Резюмируется, что сейчас для покупки 1 унции золота требуется 71 унция серебра по сравнению с 82 унциями в октябре.

Ранее мы писали, что золото и серебро продолжают интенсивно расти в цене.