Зеленский анонсировал новые контакты с американцами по поводу мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе мирных переговоров. Он анонсировал новые контакты с американцами.

Политик сообщил: «После двухдневной работы есть соответствующие наработки... Европейскую реакцию также американские партнеры вчера получили и теперь со всеми этими реакциями я думаю, что американская сторона будет контактировать с российской стороной, и после этого будет уже встреча с Украиной в США на уровне переговорных групп».

Добавляется: «Я думаю, что в ближайшие дни, может на выходных, может немного позже, будем надеяться. Чем раньше, тем лучше».

