ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Сумах мужчина стрелял по детям из ружья – есть пострадавшие

В Сумах мужчина стрелял по детям из ружья – есть пострадавшие

Агата Кловская
10.12.25 09:27
167
В Сумах мужчина стрелял по детям из ружья – есть пострадавшие

Резонансное преступление потрясло Сумы. Тут мужчина стрелял по детям из ружья.

Подробности поведал начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Сказано: «В Сумах ранены шестеро детей, самому младшему из них 13 лет. Травмы они получили из-за опасного и безответственного обращения с оружием взрослого».

Указывается, что пятеро детей в больнице под наблюдением медиков, один ребенок находится на амбулаторном лечении.

К счастью угрозы их жизни нет.

Добавляется: «Правоохранители сработали оперативно: подозреваемый задержан. Дальше – работа следствия и неотвратимое наказание. Такие действия должны получить жесткую правовую оценку».

Ранее во Львовской области произошло странное преступление.

Тэги: общество, дети, регионы, Сумы, криминал, новости Украины

Комментарии

04.12.25 09:00

Ни Бойко, ни Арестович... а пока неизвестная политическая сила займет евроскептическую нишу в Украине

Автор: Назар Даниленко

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны
03.12.25 14:14

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны

Автор: «Інформатор»

