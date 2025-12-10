В Сумах мужчина стрелял по детям из ружья – есть пострадавшие

Резонансное преступление потрясло Сумы. Тут мужчина стрелял по детям из ружья.

Подробности поведал начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Сказано: «В Сумах ранены шестеро детей, самому младшему из них 13 лет. Травмы они получили из-за опасного и безответственного обращения с оружием взрослого».

Указывается, что пятеро детей в больнице под наблюдением медиков, один ребенок находится на амбулаторном лечении.

К счастью угрозы их жизни нет.

Добавляется: «Правоохранители сработали оперативно: подозреваемый задержан. Дальше – работа следствия и неотвратимое наказание. Такие действия должны получить жесткую правовую оценку».

Ранее во Львовской области произошло странное преступление.