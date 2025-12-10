Число жертв войны среди деятелей культуры и сотрудников СМИ в Украине растет

В Украине растет число жертв войны среди деятелей культуры и сотрудников СМИ. Об этом информирует министерство культуры.

Сообщается: «С начала широкомасштабного вторжения России в Украину война унесла жизни 243 деятелей культуры и 119 украинских и иностранных медийщиков».

Добавляется, что за два месяца, с 6 октября, количество погибших деятелей культуры увеличилось на 11 человек, а количество погибших медийщиков на 6 человек.

Информиурется, что систематические преступления против журналистов и медиа, совершенные Россией, представляют серьезную угрозу для свободы слова и информационной безопасности, подрывают демократические ценности и права человека.

