Предстоятель УПЦ рассказал, в чем различие веры ума и сердца

Главное: Нет ничего невозможного для того, кто имеет веру сердца, но тот, кто имеет такую веру, никогда неразумного у Бога не попросит.

«Есть два рода веры: ума и сердца. Вера ума рождается от того, что мы что-то увидели, что-то услышали, что-то прочитали. А вера сердца — от того, что мы исполняем Божественные заповеди», — сказал Предстоятель.

Блаженнейший пояснил, что когда Господь говорит, что «если Вы будете иметь веру с зерно горчичное, сможете горы переставлять», то имеет ввиду именно веру сердечную.

«Веру ума имеют даже демоны. Они верят, знают, что Бог есть, но делают противное Ему. Когда человек делает то, что Бог повелевает ему: терпит, любит ближнего, постится, молится, делает добрые дела, старается не осуждать никого, смиряется перед ближними и перед Богом, то такой человек начинает опытно познавать Бога. Вот это опытное познание Бога называется верой сердца», — отметил архипастырь.

Митрополит Онуфрий считает, что человек, который имеет веру в сердце, никогда глупого просить у Бога не будет.

«Эта вера имеет силу совершать великие и дивные чудеса. Можно горе сказать: „Перейди отсюда туда“ и она перейдет. Единственное, когда веры не имеем, нам кажется, что если бы я имел веру, сейчас же переставил в Киеве все с места на место, горы бы двигал, моря бы поменял местами — это просто наша глупость. Если нужно будет переставить гору, действительно это нужно для Славы Божией, с пользой человеку, то Господь это сделает. Но тех, кто хочет потешиться своею силою, Господь прошения не исполняет. Те люди, которые достигают меры такой веры, что могут горы переставлять, никогда неправильного, неразумного у Бога не попросят», — объяснил Предстоятель УПЦ