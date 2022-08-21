Предстоятель УПЦ призвал к обмену военнопленными между РФ и Украиной

Главное: Предстоятель Украинской Православной Церкви обратился ко всем, от кого это зависит, с призывом осуществить масштабный обмен пленными между Украиной и РФ.

«Обращаюсь к тем, от кого это зависит — чтобы совершить обмен военнопленными. Чтобы восстановились семьи: матери получили сыновей, жены — мужей, дети — отцов. Это нужно делать. Это как раз та миссия гуманизма, которая должна совершаться в это непростое время. Чтобы люди не гибли в застенках, а могли вернуться к нормальной жизни», — заявил Предстоятель УПЦ

Блаженнейший отметил, что война дает солдатам урок на всю жизнь, и суть его в том, чтобы человек на войну больше не шел.

Война — это не то, что Бог благословляет. Бог благословляет мир. А война — это то, что „благословляет“ диавол. Потому надо слушать не диавола, а Бога. И жить в мире. И я желаю, чтобы обмен между пленными был осуществлен, и он был масштабным», — сказал Митрополит Онуфрий