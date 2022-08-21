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Новости > Насилие не может создать единство - Предстоятель УПЦ на встрече с российскими военнопленными

Насилие не может создать единство - Предстоятель УПЦ на встрече с российскими военнопленными

Александра Кудрявцева
21.08.22 15:40
78
Насилие не может создать единство - Предстоятель УПЦ на встрече с российскими военнопленными
Главное: Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в Киево-Печерской лавре встретился с российскими военнопленными.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб-канал Владимира Золкина, Митрополит Онуфрий возглавил в одном из храмов лавры молебен, после которого обратился пленным РФ.
 
«Я хочу пожелать, чтобы Господь дал всем разум, что война — не то средство, которым можно достичь разумного здорового единства... Насилие не может создать единство. Единство создаётся любовью. А любовь — это Бог», — сказал к российским военнопленным Блаженнейший.
 
Предстоятель УПЦ попросил пленных, чтобы они рассказали своим родным и близким, что война — это зло и её нужно остановить.
 
«Я хотел бы, чтобы вы вернулись домой, увидели своих жён, матерей, детей, знакомых. И чтобы вы им сказали такие слова: «Мы не хотим войны, которая сегодня ведётся в Украине. Мы не хотим, чтобы разрушались города, селения, чтобы гибли наши и ваши люди. Мы не хотим, чтобы матери — ни в Украине, ни в России — встречали своих мёртвых сыновей и плакали над ними горькими неутешными слезами. И это нужно остановить. И это можно остановить. Но не силой орудий, не силой человеческой правды, а Божественной любовью. Надо найти слово любви, которое могло бы заградить уста орудий, которые стреляют. Мы хотим, чтобы был мир. Если зло произошло, его нужно останавливать», — сказал митрополит Онуфрий.
 
В тему: Предстоятель УПЦ рассказал, как можно получить божественную благодать.
 
 
 
 
 
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Митрополит Онуфрий

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