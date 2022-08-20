Предстоятель УПЦ рассказал, как можно получить божественную благодать

Главное: Благодать утешения дается человеку тогда, когда он поднимается на гору добродетелей.

«Бог так возлюбил мир, что послал Сына Своего Единородного в мир сей, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. После того как человек отступил от Бога, Господь Сам приходит к человеку на землю — принимает на Себя человеческую природу, освящает её, очищает, спасает и возносит на Небеса», — сказал Предстоятель УПЦ

Блаженнейший напомни, что до Преображения Господня апостолы видели во Христе две природы.

«Человеческую — когда Спаситель уставал, хотел есть, пить, скорбел, страдал от холода, жары — это были проявления Его человеческой природы. Божественную — когда Господь воскрешал мёртвых, исцелял больных, умножал несколько хлебов для тысяч людей, когда Господь ходил по воде. Но апостолы не видели славы Божией, не видели величия Божественной природы», — пояснил он.

Митрополит Онуфрий отметил, что в Преображении Господнем апостолам открылась слава Божества, слава Божественной природы, и «этой славой Господь хочет наградить каждого человека».

«Господь даёт человеку жизнь, мудрость, всё, что необходимо для существования. Он подаёт благодать, которая умудряет человека и даёт ему способности совершать различные служения: быть учителем, инженером, доктором. Но есть еще и Божественная благодать, которая утешает человека. Мы все эту благодать ищем, даже те, кто отрицают это. Потому что все люди хотят той радости, которую ощутил Пётр и другие апостолы на горе Фавор, когда Пётр сказал: „Хорошо нам здесь быть“», — продолжил архипастырь.

Предстоятель констатировал, что мало кто ищет эту благодать там, где она есть. «Одни ищут её в различных развлечениях, другие — в наркотиках, третьи — в спиртном. Но эта благодать утешения дается человеку тогда, когда он поднимается на гору добродетелей. Там Господь наполняет его светом Своего Божества, светом радости и утешения», — добавил он.

«На эту гору можно подняться при помощи трёх добродетелей: веры, надежды и любви. Апостол Пётр — символ веры, апостол Иаков — надежды, а апостол Иоанн — любви. От веры у человека рождается надежда — только нужно, чтобы у человека была правильная вера. И от веры у человека рождается любовь к Богу: когда он начинает верить, жить по вере, то убеждается, что Бог есть Добро, Милосердие, Любовь, и проникается взаимной любовью к Богу», — пояснил Блаженнейший владыка.

Он считает, что когда человек восходит на гору добродетелей и начинает любить Бога и своего ближнего, то он становится готовым для принятия фаворского света — света утешения и радости.

Митрополит Онуфрий пожелал всем Божьей помощи в исполнении заповедей.

Также он напомнил слова Бога Отца, которые услышали на горе Фавор апостолы и передали всем нам, о Спасителе: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте». «Это значит, что в центре жизни должно быть учение Иисуса Христа. Никого не надо слушать, кроме Спасителя. Если нам кто-то что-то говорит согласно с тем, что говорит Господь, то принимаем это с радостью. А если то, что нам говорят, противно учению Спасителя, то не нужно это принимать», — пояснил Предстоятель.

«Спаситель — наш Путь, Истина и Жизнь. Если будем слушать Его, то каждый обязательно ощутит в своей душе фаворский свет, и он поможет человеку достойно проводить земную жизнь. Для человека, у которого в душе уже есть фаворский свет, нет таких трудностей и сложностей, которые могли бы его лишить человеческого достоинства. Он всё легко переносит, за всё благодарит Бога и способен вместить в себя ещё большее — благодать вечного спасения», — заключил Блаженнейший Митрополит Онуфрий