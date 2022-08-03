В УПЦ объяснили, что нужно делать перед тем, как войти в церковь

Главное: Перед входом в храм верующие трижды совершают крестное знамение с поясным поклоном.

«Но это вовсе не является неукоснительным правилом. Главное при посещении храма не то, сколько раз перекрестимся и сколько поклонов при этом положим — ведь в таком случае наше благочестие уравняется с „праведностью“ фарисеев, которые с точностью до миллиметра исполняли все предписания ветхозаветного Закона — а то, как это делаем», — сказал Андрей Музольф.

Он отметил, что если крестимся и кланяемся машинально, не думая даже при этом о Боге, о почтении и уважении к Нему, о благоговении пред Ним, в таком случае от действий не будет проку.

«И даже более того — все наши внешние проявления веры обратятся в вину. И в таком случае то, что, по словам святых отцов, должно было послужить к спасению, станет причиной осуждения», — заключил преподаватель КДАиС.