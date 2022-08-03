В Харькове УПЦ организовали обеды для пациентов больниц и нуждающихся

Главное: В Харькове священники Украинской Православной Церкви и прихожане храмов поддерживают медиков, пациентов больниц, переселенцев и нуждающихся.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, 1 августа священники храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» протоиерей Игорь Кондратенко и иерей Николай Полянчиков освятили Харьковский волонтёрский центр выдачи детского питания.

В храме священномученика Александра (Петровского) были приготовлены комплексные обеды и розданы нуждающимся и людям с особыми потребностями.

Волонтерский отдел Харьковской епархии при Свято-Покровском мужском монастыре передал готовые комплексные обеды в Харьковскую областную клиническую психиатрическую больницу № 3 для более 300 пациентов.

Харьковский митрополит Онуфрий передал лекарства, медицинское оборудование и детские средства гигиены в отделение паллиативной помощи, родильное отделение города Мерефы Харьковского района. Гуманитарную помощь доставили клирик Свято-Покровского мужского монастыря города Харькова протодиакон Александр Зорин.

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