Священник УПЦ рассказал, как подготовить детей на случай активных военных действий

Главное: Главное самим родителям сохранять максимальное спокойствие.

Священник отметил, что ребёнку нужно сказать: «Мы тебя любим, но сейчас настало время, когда ты обязательно должен нас слушаться. Мы тебя любим, мы тебя не бросим, мы тебя защитим».

Священник отметил, что ребенок должен чувствовать, что есть взрослые, которые его защитят.

«Если взрослые не знают как самим действовать, нужно чтобы ребенок чувствовал любовь, заботу и защиту родителей. Безусловно, нужно подумать, как и куда эвакуировать детей, как обеспечить им проживание, жизнедеятельность в минимально возможных условиях», — пояснил рассказал заместитель главы Синодального отдела УПЦ

Отец Лука считает, что одними из тех слов, которые должны сказать родители: «в любой ситуации будь всегда рядом и будь послушным, сейчас это важно».

«И когда ребенок услышит серьезный разговор с родителями, когда он услышит, что родители сделают все, чтобы его защитить и его никогда не оставят, он будет ответственно относиться и помогать по возможности своим послушанием и нахождением рядом с родителями в данной ситуации», — подытожил священник.