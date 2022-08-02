Священник УПЦ рассказал, как подготовить детей на случай активных военных действий

В России Азов признали «террористической организацией»
США поставят Украине дальнобойные ракеты ATACMS, которые бьют на 300 км
В Минобороны рассказали о подготовке ВСУ к возможному штурму российских войск
В Афганистане ликвидирован лидер «Аль-Каиды» Айман аль-Завахири
У Зеленского рассказали, сколько населенных пунктов было освобождено от российских войск с начала войны
Стало известно о темпах продвижения ВСУ в Херсонской области
ВСУ могут начать контрнаступление на Изюмском направлении, — ISW
Россия стягивает на юг Украине все свои резервы, — МВД
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 41 170 солдат
В Украину прибыли дополнительные РСЗО HIMARS