На Закарпатье освятили храм УПЦ в скиту преподобного Серафима

Главное: В Закарпатье освятили новый храм Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хустской епархии, 1 августа, в день памяти преподобного Серафима Саровского, епископ Симеон совершил литургию в мужском ските в честь преподобного Серафима Саровского села Кривая.

В начале Литургии владыка совершил освящение храма.

Как сообщалось ранее, в Закарпатье в селе Долгое Поле Ужгородского района освятили новый престол и обновленный храм Украинской Православной Церкви в честь святого пророка Божьего Илии.

В Одессе на территории жилого комплекса «Седьмое небо» появится новый храм Украинской Православной Церкви в честь первоверховных апостолов Петра и Павла.

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