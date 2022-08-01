В Черкассах освятили иконостас в храме УПЦ

Главное: В Черкассах освятили новый иконостас в нижнем приделе Трехсвятительского храма.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, иконостас освящен в нижнем храме святителя Софрония Иркутского.
На богослужении была вознесена молитва о мире в Украине.
По завершении литургии митрополит Феодосий обратился к молящимся с проповедью, в которой поздравил духовенство и верующих со знаменательным событием для прихода.
Как сообщалось ранее, на Закарпатье освятили новый престол и обновленный храм в честь пророка Илии.
В тему: Священник УПЦ рассказал, как поминать умерших, придя на кладбище.