На фоне обвала курса гривны украинцы стали реже продавать валюту

Главное: Украинцы в июле продали 1 миллиард 227,6 миллионов долларов валюты. А купили 1 миллиард 68,4 миллионов.

Детали: На фоне снижения курса гривны в минувшем июле украинцы продавали меньше валюты, чем месяцев ранее. Данные приводит НБУ.

Сообщается, что было продано 1 миллиард 227,6 миллионов долларов в эквиваленте. При этом у коммерческих банков люди купили наличной и безналичной валюты на 1 миллиард 68,4 миллионов долларов. Таким образом, чистая продажа валюты составила 159,2 миллиона долларов.

В июне же эта цифра была 207,3 миллиона долларов.

С начала 2022-го года украинцы продали валюты на 7 миллиардов 542,3 миллиона долларов, а купили на 6 миллиардов 885,4 миллиона долларов. В итоге чистая продажа составила 656,9 миллиона долларов.

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