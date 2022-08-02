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Новости > Как оказалось, когда-то в Европе… жили панды

Как оказалось, когда-то в Европе… жили панды

Агата Кловская
02.08.22 11:04
141
Как оказалось, когда-то в Европе… жили панды

Главное: Когда-то в Европе жили панды. Останки животных нашли в Болгарии.

Детали: Ученые говорят, что когда-то панды жили не только в Китае, но и в Европе. Об этом говорится в статье издания Journal of Vertebrate Paleontology.

Так, археологи нашли несколько окаменелых зубов этого животного на северо-западе Болгарии.

Эксперты говорят, что панды тогда ели не бамбук, как сейчас, а другие растения, которые типичны для европейского региона.  Жили они в лесу.

В работе говорится, что болгарские панды принадлежат не к прямому предку сегодняшних гигантских панд, а к их близкому родственнику, жившему примерно шесть миллионов лет назад на восточной окраине Европы.

Данный вид был чуть меньше по размерам современных панд.

В тему: Ученые разгадали секрет панд.

Тэги: животные, ученые, мир, археология, наука, панда

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