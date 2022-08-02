Как оказалось, когда-то в Европе… жили панды

Главное: Когда-то в Европе жили панды. Останки животных нашли в Болгарии.
Детали: Ученые говорят, что когда-то панды жили не только в Китае, но и в Европе. Об этом говорится в статье издания Journal of Vertebrate Paleontology.
Так, археологи нашли несколько окаменелых зубов этого животного на северо-западе Болгарии.
Эксперты говорят, что панды тогда ели не бамбук, как сейчас, а другие растения, которые типичны для европейского региона. Жили они в лесу.
В работе говорится, что болгарские панды принадлежат не к прямому предку сегодняшних гигантских панд, а к их близкому родственнику, жившему примерно шесть миллионов лет назад на восточной окраине Европы.
Данный вид был чуть меньше по размерам современных панд.
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