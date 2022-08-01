Предстоятель УПЦ объяснил, почему важно беречь чистоту православной веры

Главное: Сохранение чистоты веры дает человеку шанс стать святым.

«Когда слушаем, хоть бы и коротко, о том, чем занимались Вселенские Соборы, то у нас возникает вопрос: зачем люди так упорно, мужественно, жестко боролись против ересей?», — отметил Предстоятель УПЦ

Митрополит Онуфрий рассказал, что во времена Вселенских Соборов святые отцы защищали Церковь от различных ложных учений, возникающих по богословским вопросам. «К примеру, был вопрос о том, сколько свобод во Христе. Сегодня это никого не интересует», — заметил он.

«Такое состояние современных людей не образцовое, ведь человек создан для того, чтобы быть участником таинства Божественной любви, а для этого ему необходимо правильно вести себя по отношению к Богу, выполнять Его заповеди. Для того чтобы понимать Божьи заповеди, человек должен иметь правильное представление о Боге», — объяснил Блаженнейший владыка.

Архипастырь отметил, что когда человек имеет правильное представление о Боге, то это способствует его вразумлению, покаянию в греховных поступках и исправлению его жизни. «По этой причине сохранение чистоты веры дает человеку шанс стать святым», — добавил он.

«Пусть Господь поможет хранить чистоту Святой Православной веры, чтобы мы могли вместить в себе дар вечной жизни и блаженства, которое Господь приготовил для всех нас на Небе», — пожелал Митрополит Онуфрий