На Закарпатье освятили новый престол в обновленном храме УПЦ

Главное: На Закарпатье в Долгое Поле Ужгородского района освятили новый престол и обновленный храм Украинской Православной Церкви в честь святого пророка Божьего Ильи.

После освящения в храме была отслужена Божественная литургия.

За богослужением духовенство и верующие сугубо молились о мире в Украине и прекращении войны.

Митрополит Феодор поблагодарил настоятеля храма протоиерея Михаила Кременя и всех прихожан и поздравил с историческим событием освящения престола и призвал на всех собравшихся Божие благословение.