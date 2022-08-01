На Закарпатье освятили новый престол в обновленном храме УПЦ

Треть украинцев столкнулись с нехваткой продовольствия, — ООН
ВСУ смогут переломить ход войны в свою пользу, — Washington Post
Над Черниговщиной нависла угроза повторного наступления по суше, — глава ОВА
Орбан рассказал, что может остановить войну в Украине
В «ДНР» обстреляли колонию, в которой содержались пленные азовцы. Погибли 53 человека
Данилов рассказал, когда будет нанесен удар по Крымскому мосту
Верховная Рада установила мораторий на рост тарифов ЖКХ
Россияне обстреляли остановку общественного транспорта в Николаеве. Пятеро погибших
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 40,5 тысяч солдат
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке