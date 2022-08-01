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Новости > На Закарпатье освятили новый престол в обновленном храме УПЦ

На Закарпатье освятили новый престол в обновленном храме УПЦ

Александра Кудрявцева
31.07.22 19:55
190
На Закарпатье освятили новый престол в обновленном храме УПЦ
Главное: На Закарпатье в Долгое Поле Ужгородского района освятили новый престол и обновленный храм Украинской Православной Церкви в честь святого пророка Божьего Ильи.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, чин освящения совершил митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор.
 
После освящения в храме была отслужена Божественная литургия.
 
За богослужением духовенство и верующие сугубо молились о мире в Украине и прекращении войны.
 
Митрополит Феодор поблагодарил настоятеля храма протоиерея Михаила Кременя и всех прихожан и поздравил с историческим событием освящения престола и призвал на всех собравшихся Божие благословение.
 
В тему: На Закарпатье в монастыре УПЦ освятили новый престол.
 

Тэги: УПЦ

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