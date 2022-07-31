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Новости > Ровенский епископ УПЦ призвал молиться о вразумлении чиновника, который оскорбил монашество

Ровенский епископ УПЦ призвал молиться о вразумлении чиновника, который оскорбил монашество

Александра Кудрявцева
31.07.22 17:35
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Ровенский епископ УПЦ призвал молиться о вразумлении чиновника, который оскорбил монашество
Главное: Председатель Ровенского областного совета Сергей Кондрачук журналистам рассказал о борьбе с Украинской Православной Церковью и позволил себе недопустимые высказывания относительно монашества Церкви Христовой.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, епископ Ровенский и Острожский Пимен в своем обращении к борцу с Церковью отметил, что чиновник перешагнул грань, обидев монашество — молитвенников и опору Церкви и призвал помолиться, чтобы Господь его вразумил.
 
«Есть такие слова в Священном Писании: „Речет безумный в своем сердце, нет Бога“, но дальше песнопевец Давид объясняет, что все пути безумца станут ничтожными, поскольку он пренебрегает святым, не имея страха Божия, любви», — отметил владыка.
 
Он сказал, что Председатель областного совета, как человек высоко ранга, «позволяет себе в публичной плоскости называть монашество Украинской Православной Церкви зловонным и лохматым, феесбешными попами».
 
«Монашество, на котором с древних веков держалась Церковь Божия, монашество, которое всегда было источником непрестанной молитвы, монашество — камертон духовности, признак жертвенности и служения Господу, монашество — индикатор веры, действенности и действительности Церкви, монашество — есть образ Христа», — говорится в обращении епархии.
 
Епископ Пимен подчеркнул, что в Украинской Православной Церкви в большом количестве сегодня присутствует монашество, которое исполнило один из заветов Иисуса Христа: «Возьми крест свой и следуй за Мной!».
 
«Когда монах принимает постриг, то отрекается от всего мирского, а обрекает себя на непрестанную молитву Богу, служение Ему и Святой Единосущной Троице. В молитве на постриге есть такие слова: „сладче приму“ издевательство, ложь, обзывание, потому что дальше буду следовать за Христом смиренно и с покорностью Его святой воле. И монашество готово принять слова, которые чиновник, из-за своего безумия, позволяет говорить», — напомнил иерарх УПЦ
 
Архиерей считает, что все те, кто в обществе поднимает руку на Церковь и на его служителей, должны помнить, что Господь Вечносущий и один из Законов Божественной Воли, Закон Взаимодействия, говорит: «Что человек посеет, то он и пожнет!»
 
«Это означает действия, слова, совершенные, сказанные человеком, непременно возвращаются обратно», — отметил управляющий Ровенской епархией.
 
Епископ констатировал, что чиновник перешагнул грань — оскорбил монашество, молитвенников и опору Церкви. «Нужно простить безумца и помолиться, чтобы Господь вразумил его, послал исцеление и простил ему, потому что, вероятно, не знает, что творит», — подытожил владыка Пимен.
 
В тему: На Ровенщине возбудили уголовное дело против сторонников ПЦУ по факту захвата храма УПЦ.
 

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