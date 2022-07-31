В Киевской областной военной администрации признали, что в области нет Московского Патриархата

Главное: В Киевской области нет организаций, относящихся к Московскому Патриархату.

«В Киевской области отсутствуют религиозные организации — религиозные общины, которые содержат в своих учредительных документах сведения о принадлежности к субъектам „московский патриархат“ и/или „ УПЦ (МП)“. В то же время, в полномочия Киевской областной военной администрации не входит ведение перечня „религиозных организаций, которые запрещены на уровне государства и могут содержать признаки угрозы национальной безопасности Украины“», — ответили в Киевской областной военной администрации.

Правозащитница Кохановская считает, что каждый должен понести ответственность за умышленный религиозный конфликт во время войны в Украине.