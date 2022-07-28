Россия окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс, — The Independent

Главное: Западный чиновник утверждает, что РФ не захватит Донбасс в ближайшем будущем. Но власти России не собираются просто так сдаваться и «идти домой».

Детали: Запад считает, что Россия окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс и не сможет захватить регион в ближайшем будущем. Об этом сообщает The Independent.

Но, по словам западного чиновника, не назвавшего свое имя, несмотря на то, что РФ не захватит Донбасс в ближайшем будущем, «они не собираются просто так сдаваться и идти домой».

Ранее западные официальные лица заявляли, что РФ достигает «настоящего прогресса» в захвате Донбасса, а сейчас Запад считает захват всей территории Донецкой области «минимальной политической целью кампании на Донбассе», и то, что РФ достигнет ее в ближайшие несколько месяцев, становится «все более маловероятным».

В тему: Конгресс США поддерживает передачу Украине дальнобойных ракет.