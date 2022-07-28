Ракетный удар по Кропивницкому: погибли пять человек, много раненых

Главное: Утром 28 июля в Кропивницком было два попадания ракетами в ангары Летной академии и компании «Урга». Есть погибшие и много раненных.

Детали: В четверг, 28 июля, в Кропивницком около 12:20 было два «прилета». В настоящее время устанавливают тип ракет, на месте работают следователи и параллельно идет ликвидация последствий. Об этом рассказал на брифинге глава ОВА Андрей Райкович.

Тревога по Кировоградской области началась после обеда 28 июля. Горожане почти сразу начали сообщать, что слышны взрывы. Впоследствии в ОВА подтвердили вражеский ракетный удар по Кропивницкому.

Глава ОВА Андрей Райкович отметил, что было два попадания в ангары Летной академии и компании «Урга». Есть погибшие и раненые.

«Тип ракет устанавливается. Пока не найдены обломки. Следователи работают. Параллельно идет ликвидация последствий ракетного удара. Было два попадания в ангары летной академии Национального авиационного университета. Есть погибшие, раненые. В настоящее время 25 уже доставлены в медицинские учреждения. Пятеро погибших, из них один военный. Есть материальные потери: два гражданских самолета и один самолет АН-26», — рассказал Райкович.

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