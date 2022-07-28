Партизаны зачищают Херсон от коллаборантов, — ГУР

Главное: В Херсоне подорван экипаж автомобиля так называемой полиции российской оккупационной администрации, сообщает ГУР Минобороны Украины. Так движение сопротивление зачищает город от коллаборантов.

Детали: Движение сопротивления зачищает Херсон от коллаборантов: сегодня, 27 июля, подорван экипаж автомобиля так называемой полиции российской оккупационной администрации. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Движение сопротивления на временно оккупированной Херсонщине продолжает распространять среди сторонников русского мира и местных коллаборантов билеты на концерт Кобзона. В этот раз „билет“ получил экипаж автомобиля так называемой полиции российской оккупационной администрации. Его вручение состоялось в Херсоне на пересечении улицы Репина и проспекта Адмирала Сенявина с помощью радиоуправляемого фугаса, в результате чего один полицейский „отбыл на концерт“, а второй „задержится“ в медицинском учреждении», — говорится в сообщении ГУР.

ГУР МО Украины напоминает всем предателям о неизбежной расплате за помощь российским оккупантам.

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