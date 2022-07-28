Криштиану Роналду хочет поскорей покинуть «Манчестер Юнайтед»

Главное: Криштиану Роналду намерен разорвать контракт с «Манчестер Юнайтед». Португальский форвард не хочет оставаться в английском клубе и намерен сменить команду.

Детали: Криштиану Роналду не хочет следующий сезон проводить в составе Манчестер Юнайтед и намерен сменить команду.

Как сообщает Daily Mail, португалец уже сообщил на недавней встрече с руководством клуба, что хочет разорвать свой контракт, рассчитанный до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.

Звездный форвард мечтает выступать в Лиге чемпионов и поставил себе цель присоединиться к клубу, который в главном еврокубковом турнире. В этом ему существенно поможет статус свободного агента.

Однако руководство Манчестер Юнайтед не собирается отпускать Роналду, а официальный предложений по трансферу клуб не получал.

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