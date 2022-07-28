В Британии предупреждают о росте угрозы ядерной войны в мире

Главное: В нацбезопасности Британии считают, что коллективный Запад рискует вступить в ядерный конфликт с Китаем или Россией. Ухудшение коммуникации с Китаем и Россией создало более высокий риск «скорой эскалации к стратегическому конфликту».

Детали: В Великобритании считают, что коллективный Запад рискует вступить в ядерный конфликт с Китаем или Россией из-за разрыва коммуникации с двумя странами. Об этом заявил советник по национальной безопасности Британии Стивен Лавгроув во время выступления в Вашингтоне, сообщает Европейская правда.

Лавгроув считает, что эрозия теневых каналов коммуникации привела к увеличению вероятности случайного перерастания в войну.

По его мнению, ухудшение коммуникации с Китаем и Россией создало более высокий риск «скорой эскалации к стратегическому конфликту».

«Два монолитных блока времен холодной войны — СССР и НАТО — хотя и не без тревожных ударов — смогли достичь общего понимания доктрины, которое сегодня отсутствует. Доктрина непрозрачна в Москве и Пекине, не говоря уже о Пхеньяне или Тегеране», — отметил он.

«Во время холодной войны мы выиграли от ряда переговоров и диалогов, улучшивших наше понимание советской доктрины и возможностей, и наоборот. Это дало нам обоим более высокий уровень уверенности, что мы не просчитаемся по ядерной войне», — добавил советник по вопросам нацбезопасности.

«Сегодня у нас нет одинаковых основ с другими, кто может угрожать нам в будущем, в частности с Китаем. Здесь Великобритания решительно поддерживает предложенные президентом Байденом переговоры с Китаем как важный шаг», — отметил Лавгроув.

При этом он высоко оценил решение Белого дома возобновить сотрудничество с Китаем, но подчеркнул риски технологического прогресса.

«У нас есть четкие беспокойства относительно программы ядерной модернизации Китая, которая увеличит как количество, так и типы систем ядерного оружия в его арсенале», — сказал он.

Несмотря на повышенные риски, Лавгроув сказал, что значительная часть существующей архитектуры безопасности остается «жизненно важной», например, конвенция о химическом оружии и конвенция о биологическом и токсинном оружии, а также договор о нераспространении ядерного оружия. Однако он добавил, что реальность такова, что «современные структуры сами по себе не обеспечат, что нам нужна современная система контроля над вооружениями».

Что касается войны в Украине, то бывший постоянный секретарь Министерства обороны сказал: «Недавно мы прошли мрачный рубеж в 150 дней с тех пор, как Путин начал эту непровоцированную, незаконную войну, принося невыразимые страдания невиновному народу Украины».

«Я боюсь, что конфликт отвечает модели сознательных и безрассудных действий России, направленных на подрыв глобальной архитектуры безопасности. Это схема, которая включает незаконную аннексию Крыма, использование химического и радиологического оружия на территории Великобритании и неоднократные нарушения, повлекшие за собой развал Договора о ракетах средней и меньшей дальности», — отметил Лавгроув.

Он также добавил, что международное сообщество будет продолжать привлекать Россию к ответственности за ее дестабилизирующие действия.

В тему: В НАТО оценили вероятность ядерного удара по Украине.